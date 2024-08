Survival Horror game Edge of Sanity krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Edge of Sanity heeft een releasedatum gekregen. Deze 2D survival horror game werd inmiddels twee jaar geleden alweer aangekondigd door ontwikkelaar Vixa Games, waar later Daedalic Entertainment bij aansloot om het uit te geven. Beide kanten hebben nu een nieuwe trailer vrijgegeven waarin de releasedatum bekend is gemaakt. De game staat momenteel gepland voor 13 september. De trailer kun je hieronder bekijken.

Edsge of Sanity is een psychologische horror game, welke zich afspeelt in de onvergefelijke wildernis van Alaska. Jij bent onderdeel van een bevoorrading groep die wetenschappers in het veld laboratorium helpt. Wanneer je hier aankomt is het laboratorium verlaten maar dwalen er wel verschrikkelijke wezens op, die het op jou en de groep hebben voorzien. Tijdens het vluchten valt de groep uit elkaar en er zit niets anders op dan een kamp op te zetten als basis om de wildernis te overleven en expedities te plannen. Onderzoek de omgeving op zoek naar overlevenden en hoognodige middelen om te overleven. Ontdek vergeten mijnen, gevaarlijke grotten en geheime laboratoriums terwijl je zoekt naar wat er nou eigenlijk gebeurd is. Waar zijn de wetenschappers gebleven? Waar komen die monsters vandaan? En welke donkere geheimen verbergt de mysterieuze PRISM organisatie? De game is hevig geïnspireerd door de verhalen van H.P. Lovecraft, dus verwacht een intense sfeer en gruwelijke geheimen!