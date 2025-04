Co-opsensatie Split Fiction komt naar de Switch 2

De releasedag van de Nintendo Switch 2 gaat gepaard met de komst van de veelgeprezen co-opgame Split Fiction. Vandaag werd tijdens de Nintendo Direct aangekondigd dat de game, die onlangs is uitgekomen voor andere platformen, ook zijn weg naar Nintendo’s nieuwe console heeft gevonden.

Split Fiction is de nieuwste game van de creatieve breinen achter It Takes Two, een bekroonde titel die co-op naar een hoger niveau wist te tillen. Deze spirituele opvolger gaat nog een stap verder en heeft tot nu toe dan ook zeer positieve reviews gekregen. Een uitstekende toevoeging aan de collectie Switch 2-games die vanaf launch day te spelen zullen zijn. Bovendien ondersteunt Split Fiction crossplay. Je bent dus niet gelimiteerd tot vrienden die de game ook op hun Switch 2 hebben.

In de game speel je als twee schrijvers die in hun eigen verhalen terechtkomen – één in een fantasywereld, de ander in een futuristische scifiwereld. Je wisselt voortdurend tussen beide werelden, waarbij je uiteenlopende uitdagingen moet overwinnen. Als je It Takes Two een leuke game vond, dan ga je Split Fiction geweldig vinden, aldus Hazelight Studios.

De redactie was in ieder geval helemaal weg van It Takes Two, dus wij kunnen niet wachten op dit nieuwe co-opavontuur!