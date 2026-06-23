Pak een kopje thee, want Wanderstop is nu beschikbaar op de Switch (2)

Dankzij uitgever Annapurna Interactive zijn er de afgelopen periode een aantal games verschenen en daar is er vandaag weer eentje bijgekomen. Wanderstop zag vandaag namelijk haar release in de Nintendo eShop. Bovendien is er niet alleen een Switch-versie te downloaden, maar ook een Switch 2-editie. Daardoor kun je hoe dan ook het beste uit jouw eigen console halen voor een bedrag van €23,99. Daarnaast is er tot en met 7 juli te profiteren van 15% korting op jouw aankoop.

In het verhalende Wanderstop kruip je in de huid van een gevallen krijger, genaamd Alta. Omdat dit spel gaat over verandering én thee, zal het je vast niks verbazen dat je een theewinkel moet beheren. Daar moet je echter wel iets voor doen, aangezien het kweken, oogsten en trekken van thee centraal staat. In het magische bos, waar de winkel te vinden is, ontmoet je vele reizigers en krijg je tevens hun verhaal te horen terwijl ze wachten op een heerlijk kopje thee.

Ben je benieuwd geworden naar Wanderstop? Neem dan een kijkje naar onderstaande launch-trailer!