Demo Majogami nu te spelen op de Switch en Switch 2

2S action platformer Majogami komt eind deze maand naar de Switch, maar voor wie niet kan wachten om deze ‘paper craft character action’ game te spelen hebben wij goed nieuws. Om mensen een idee te geven waar deze game over gaat heeft Inti Creates voor beide Switch consoles een demo online gezet, welke nu te downloaden is in de Switch eShop. In de demo neem je de rol aan van de heks Shiroha en haar katana ‘Kamikiri’. Samen vechten ze zich een weg door de verschillende papieren levels. Nadat ze de Astral Sirius ontmoet zal Shiroha haar eerste transformatie krijgen, waarmee haar vaardigheden voor korte tijd sterker worden. Voor de gelegenheid heeft Inti Creates ook een nieuwe trailer online gezet. Deze trailer kun je hieronder bekijken. Majogami verschijnt op 30 oktober.

Waar gaat Majogami over?

Majogami is een 2D action platformer, die Inti zelf omschrijft als “paper craft character action”. Jij speelt als Shiroha, een jongedame gewapend met Setsuna-krachten en haar katana Kamikiri. Terwijl ze probeert te ontsnappen uit je situatie, wordt ze opgejaagd door de krachtige en kwaadaardige Craft Witches – oftewel de Majogami – waar je het een voor een tegen moet opnemen. Deze heksen hebben elk hun eigen obsessie, die centraal staat terwijl je tegen ze vecht. Winnen geeft je niet alleen het recht om op te scheppen, maar Shiroha krijgt zo ook steeds meer van de herinneringen terug die ze was verloren. Bovendien reist ze niet in haar eentje. Ze wordt vergezeld door Shiori, die beweert haar vader te zijn en haar helpt in de strijd. Alleen is hij veranderd in papier. Niet bepaald een stapel printerpapier, maar het komt in de buurt. Hoe verder je komt in de game, hoe meer je ontdekt over jezelf, Shiori en andere personages. En misschien kun je dan ook dat hele papiergedoe wel ongedaan maken.