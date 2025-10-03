Devil Jam krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Enkele maanden geleden werd Devil Jam aangekondigd, een nieuwe hand getekende bullet-heaven game met een Metal thema. Ontwikkelaar Rogueside heeft vanaf het begin gezegd dat de games ook naar de Nintendo Switch en Switch 2 komen, maar een releasedatum bleef tot op nu toe uit. Daar is nu verandering in gekomen. Door middel van een nieuwe trailer is bekend gemaakt dat Devil Jam op 3 november op de Switch verschijnt. De trailer kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Devil Jam over?

Vecht je een weg door hordes Metal-zangers en hun volgers… in de hel! Jij speelt als een muzikant die zijn geluk niet kan vinden, die op een kruispunt een mysterieus personage tegenkomt die vraagt of hij de gitaar kan spelen. Terwijl deze voorbijganger je gitaar voor je stemt vraagt hij of je een concert voor hem wilt spelen en geeft je per direct een contract. Maar wanneer je het (zonder al te goed te lezen) ondertekent wordt je linea recta naar de hel gesleurd, aangezien je net hebt getekend om een concert voor de duivel te houden. Whoops.

Nu zit je vast in de onderwereld en zul je moeten blijven jammen om je vrijheid terug te krijgen. Versla hordes aan volhardende groupies, boze menigten en muzikale rivalen. Je doel? Om uiteindelijk de beste Metal zanger allertijden te verslaan en je plek als een onsterfelijke en legendarische muzikant te claimen. Ohja, die besta Metal zanger? Dat is de dood zelf. Veel succes! Met een uniek inventory systeem met 12 plekken en meer dan 4.93 quadriljoen manieren om deze in te vullen moet dat wel goed komen toch?