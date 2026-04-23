Releasedatum voor Brigandine Abyss (Switch 2)

In februari werd Brigandine Abyss aangekondigd voor o.a. de Switch 2. Tijdens de PlayStation State of Play kregen we via een teaser trailer alvast een eerste indruk van dit derde deel in de Brigandine fantasy war/strategy RPG. Een releasedatum was toen nog niet bekend, maar Happinet onthult nu dat de game op 26 augustus gaat uitkomen. In het Westen dan, Japan volgt een dag later. De releasedatumtrailer vind je hieronder. Het eerste deel van de serie verscheen alweer in 1998 voor de eerste PlayStation. Het vervolg liet langer op zich wachten en kwam pas in 2020 uit. En nu, zes jaar later, verschijnt dus deel drie.

Een tactische oorlog

In Brigandine Abyss volg je het verhaal van een machtig keizerrijk welke probeert het continent over te nemen en zes verschillende protagonisten die hier tegenover staan. Het verhaal begint met de dood van de koning van Solginat, terwijl de aanstaande keizer zich over zijn lichaam buigt. Kies één van de zes verschillende verhaallijnen en ervaar dit donkere verhaal terwijl je middelen managet, je leger uitbreidt met mensen en monsters en het verzet leidt tegen het keizerrijk. Naast dat de game meerdere volledige campaigns heeft, introduceert het ook een nieuwe mission mode. Betaal je schuld, verover de wereld of laat je eigen steden opbloeien… alle 24 verschillende facties hebben hun eigen unieke winconditie.

Kijk jij uit naar de release van Brigandine Abyss?