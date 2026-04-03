Demon Castle Story verschijnt volgende week op Nintendo Switch

Vlak na de Pasen komt dungeon management game Demon Castle Story naar Nintendo Switch en Switch 2. De releasedatum voor beide consoles is 9 april. Tot dusver was de game alleen te spelen op mobiele apparaten.

In Dungeon Castle Story gaat het voor de verandering eens niet om het in mootjes hangen van demonen. In tegendeel: is het aan jou om de ultieme demonenburcht op te bouwen. Je begint in een vervallen, verlaten kasteel en tovert dat om tot een vesting waar menig demon trots op zou zijn. Naarmate je jouw kasteel verder opbouwt, rekruteer je allerlei monsters die je hierbij helpen. Stuur je op missies naar andere dungeons of laat ze je burcht verdedigen tegen nieuwsgierige avonturiers. Daar staat tegenover dat je ze voorziet van spijs en drank, zodat ze sterker kunnen worden en het genoeg naar hun zin hebben dat ze je hun steun betuigen.

De game zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Voor de Switch 2-versie betaal je een kleine meerprijs, maar daar staat natuurlijk wel wat tegenover: je profiteert van de kracht van de nieuwe console. Dat vertaalt zich onder andere naar betere beeldkwaliteit – tot 4K als je gedockt speelt. Daarnaast geniet je van een ruimere beeldverhouding en ondersteuning voor de muisbediening van de Joy-Con 2’s.

Nieuwsgierig? Uiteraard hebben we een trailer voor je: