Little Nightmares II Enhanced Edition aangekondigd voor Switch 2

In navolging van Little Nightmares Enhanced Edition is er nu ook een Enhanced Edition van het vervolg aangekondigd voor de Switch 2. Eerder verscheen deze versie al op andere platforms. Middels een trailer heeft Bandai Namco Little Nightmares II Enhanced Edition onthuld voor de Switch 2. Bovendien is er ook gelijk een releasedatum bekend. Op 29 mei 2026 zal de game op de Nintendo Switch 2 verschijnen. De trailer kan je hieronder bekijken.

Vergeleken met de originele versie die op de Switch verkrijgbaar is zal deze Enhanced Edition een aantal verbeteringen hebben. Deze zijn een hogere resolutie en verbeterde visuele effecten. Of er voor bezitters van de originele versie een upgradepad gaat zijn, is onduidelijk. Bij Little Nightmares naar Little Nightmares Enhanced Edition was het niet het geval.

In dit tweede deel krijgt hoofdpersonage Six een nieuw vriendje, Momo. Samen gaan ze het gevaar tegemoet, waarbij ze puzzels oplossen te midden van de meest griezelige omgevingen.

