Viscerafest knalt binnenkort naar Nintendo Switch

Bijna exact een jaar na de release op Steam, komt FPS-game Viscerafest nu ook naar Nintendo Switch. Onlangs werd al aangekondigd dat deze brute shooter op 9 april naar andere consoles komt. De Switch-versie komt later, en daar is nog geen release window voor. Hopelijk laat het niet te lang op zich wachten.

Viscerafest is een singleplayer arena-FPS in scifi/fantasy-thema. Jij speelt als Caroline, die koste wat het kost met haar vriendje wil trouwen. Klinkt romantisch? Is het niet. Helaas is een bruiloft noga prijzig, en dat geld heb je niet bij de hand. Gelukkig heeft tovenaar Cromune een flinke prijs op zijn hoofd staan. Daar kun je wel een mooie trouwerij of trouwring mee financieren. Dat hij wordt verdedigd door een klein leger is geen enkel probleem voor een bloeddorstige psychopaat als Caroline. Met diverse wapens en de juiste balans aan uitrusting baan je je razendsnel een weg door de handgemaakte levels, die barsten van de vijanden. En de verschillende modifiers en cheats die je onderweg vindt, voegen nét even dat beetje extra toe aan je playthrough. Zullen we alvast een trouwdatum prikken?