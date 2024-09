[Preview] Descenders Next – Nostalgisch of toch niet?

Descenders Next – Nostalgisch of toch niet?

Toen ik aan de slag mocht met Descenders Next, kreeg ik veel vlagen van nostalgie. Alsof je de tijden van de PlayStation 2 en PlayStation 3 herleefde met deze game. Toch kwam dat gevoel uiteindelijk niet helemaal uit. Lees maar snel waarom.

Heerlijk snowboarden en meer

Bij snowboard-games zijn er veel herinneringen naar vroeger. Wat misschien voor sommigen al begint bij Snowboard Kids op de Nintendo 64, SSX Tricky op de PlayStation en recenter ook Riders Republic van Ubisoft is er genoeg keus. Onderscheidt Descenders Next zich? Na het spelen van de demo op gamescom kan ik zeggen dat de game echt ingaat op het kunnen beheersen van snowboarden. Dat is zeker een positief punt!

Het gaat bij snowboard-games toch net iets te vaak om de onrealistische trucs en het net iets te hard kunnen snowboarden dan fysiek mogelijk is. Descenders Next probeert ons echt te leren snowboarden. De technische moeilijkheid kwam bij mij al meteen goed naar voren bij de tutorial. Het was erg pittig om bijvoorbeeld een sprong op een rails te maken. De timing en knoppencombinatie ging zeker niet zo gemakkelijk als bij eerder genoemde snowboard-games. Het maakt de game een stuk realistischer en het kost echt even wat tijd en moeite om de besturing onder de knie te krijgen. De ontwikkelaar zag ook wel in dat daar tijdens de demo geen tijd voor was en gaf mij even wat handige tips.

Overigens noem ik Descenders Next misschien wel teveel een snowboard-game. Daar doe ik de game echt tekort mee. Hoewel ik in de demo niet ben toegekomen aan andere sporten, biedt de game bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om te mountainboarden.

Handige hub en veel beloftes

Alles draait om het ontdekken van de grote gebieden. Dat kan door middel van snelle races, levels waarbij je bepaalde trucs moet kunnen uitvoeren en exploratielevels waarbij je zoveel mogelijk geheimen moet vinden. Alles leidt tot een soort examen, waarbij alles terugkomt. Hoe beter een level gaat, des te groter de beloning is. Met deze beloningen is het mogelijk om upgrades te kopen voor boards of andere gear om steeds een stapje beter te worden. Om hierin wat overzicht te scheppen is er een soort grote hub waar je steeds naartoe teruggaat. Het geeft een handige samenvatting van behaalde levels, beloningen en de mogelijkheid om nieuwe gebieden te ontdekken.

Naast de mooie omgevingen is de soundtrack ook zeker het noemen waard. De ontwikkelaar was trots om te vermelden dat niemand minder dan Monstercat de muziek heeft gemaakt voor de game. Wat ik ervan kon horen zat het een beetje in de drum & bass-hoek. Helaas vond deze demo plaats in een zeer drukke hal waar ook publiek rondliep. Zelfs met een koptelefoon kon ik de muziek bijna niet horen. In de trailer kun je gelukkig ook wat horen van de soundtrack.

Er werden mij best wat beloftes gedaan, zoals een langzaam oplopende moeilijkheidsgraad. Ongeacht met welk level je start in de game. Dat heb ik uiteraard niet kunnen zien in de korte demo, maar biedt wel interessante mogelijkheden. Daarnaast moet er ook een online multiplayer komen. Het zal afwachten worden hoe de makers van de game hier een draai aan gaan geven. Ik ben benieuwd waar ze mee zullen komen. Het race-gedeelte ligt er bij Descenders Next namelijk niet zo dik bovenop, dus misschien dat er toch meer nadruk komt op het exploreren van gebieden.

Er is nog werk aan de winkel

Descenders Next kan echt een hele goede boarding-game worden. Naast snowboarden, zag ik ook dat mountainboarden mogelijk gaat zijn in de game. Dat is echt een hele mooie toevoeging. De basis is af, maar met een release in 2025 ben ik benieuwd of ze het gaan redden. Er worden grote beloftes gedaan met enorme gebieden om te ontdekken, een online multiplayer en heel veel trucs om te leren. In de demo heb ik daar een klein voorproefje van mogen zien. Ik hoop echt dat ze een hele goede game gaan afleveren. De potentie is er in ieder geval. Ben jij enthousiast geworden? Zo niet, misschien word je dat wel van onderstaande soundtrack.

