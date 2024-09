Veel ontwikkelaars/uitgevers zijn op bezoek geweest bij Nintendo of America

Het lijkt erop dat we er niet meer omheen kunnen: de Switch 2 is in aantocht. Journalist en gaming historian Liam Robertson heeft op zijn BlueSky-profiel namelijk een wel heel interessant weetje gedeeld. Volgens hem zijn er gisteren veel ontwikkelaars op bezoek geweest bij Nintendo of America. En dit sluit goed aan op eerdere berichten dat de Switch 2 (of hoe de opvolger ook gaat heten) in september getoond moet gaan worden.

Seems a lot of developers got invited to NoA yesterday… — Liam Robertson (@liamrobertson.bsky.social) 2024-09-17T11:03:24.406Z

Niet lang na Robertsen zijn post, kwam Josh Fairhurst van Limited Run Games ook met het nieuws dat hij op bezoek was bij NoA. Dit houdt dus in dat Nintendo een aantal ontwikkelaars en uitgevers heeft uitgenodigd, en dat is natuurlijk niet zonder reden. De kans is vrij groot dat zij de langverwachte opvolger van de Nintendo Switch hebben mogen zien.

We had an awesome visit to Nintendo of America today! I am grateful that we have such great partners at NOA. pic.twitter.com/tMxbEoMk86 — Josh Fairhurst (@LimitedRunJosh) September 17, 2024

Als de Switch 2 deze maand nog getoond gaat worden, dan moeten veel ontwikkelaars natuurlijk al devkits hebben. Het schijnt zelfs dat Nintendo al een trailer heeft opgenomen, dus developers zijn al hard bezig om voor de nieuwe Nintendo-console te ontwikkelen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de aankondiging van Pathea Games dat hun nieuwe game ook naar “een onaangekondigde Nintendo-console” moet komen.

Of deze ontwikkelaars de Switch 2 nu voor het eerst hebben gezien, zij de final versie getoond hebben gekregen of gewoon zijn uitgenodigd voor de gezelligheid, is op dit moment nog onbekend. Maar we houden je bij Daily Nintendo natuurlijk up-to-date. Houd deze site dan goed in de gaten!