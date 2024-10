Detectivegame Best Served Cold aangekondigd

Belgische studio Rogueside heeft een nieuwe detectivegame aangekondigd: Best Serve Cold. In dit spel ben je een bartender in het fictieve Bukovie, een stad geïnspireerd door het Boekarest uit 1920. Er is sprake van een drooglegging, geen al te gunstige setting voor een bar. Maar jouw café The Nightcap trekt toch nog het nodige bezoek. Helaas ook van een agent, die jouw zaak normaliter meteen zou sluiten. Maar gelukkig ziet hij de voordelen van een bar in. Soms laten mensen nou eenmaal meer los als ze zich comfortabel voelen en voorzien zijn van de nodige alcohol. Daarom schakelt hij jouw hulp in bij het oplossen van misdaden!

In deze game zul je betrokken worden bij het oplossen van vijf verschillende zaken. Hierbij passeren verschillende klanten de revue, 22 stuks om precies te zijn. Tijdens je werk bedien je ze en ga je het gesprek aan om belangrijke informatie te ontfutselen. Hoe je dit doet, is aan jou. Al zal niet elke aanpak voor elke klant even effectief zijn. Aan het einde van elke dag probeer je thuis de stukjes informatie aan elkaar te puzzelen. Doe je nieuwe ontdekkingen, dan is je volgende werkdag natuurlijk een perfect moment om daarover door te vragen! Een releasedatum voor Best Served Cold is nog niet aangekondigd, maar we houden het in de gaten. Kijk jij uit naar deze game?