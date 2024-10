[Preview] OVOMIND – Een veelbelovend stukje gamehardware dat inspeelt op je emoties

Wanneer we naar gamescom gaan, zijn we daar over het algemeen om nieuwe games te spelen. Op het moment dat we door de Keulse beurshallen lopen op zoek naar de volgende stand voor een afspraak, is de vraag vaak: “bij welke publisher of ontwikkelaar hoort deze game?” Soms weten we al van tevoren om wat voor game het gaat, maar soms ook niet. Aangezien ik bij deze preview geen idee had om wat voor game het precies ging en welke ontwikkelaar daarbij hoorde, begon ik als een bezetene te googelen welke dit precies kon zijn. Dit duurde echter een tijdje omdat er geen game bestaat genaamd OVOMIND.

Ik kwam er uiteindelijk achter dat de preview om een nieuw stukje hardware ging. Toen dit eenmaal duidelijk was, kon ik de juiste stand en kamer snel vinden. Ondertussen begon ik al te fantaseren om wat voor hardware het precies zou kunnen gaan. Zou het een nieuw soort controller zijn, of een VR-ervaring? Ik nam plaats en zag daar een horloge liggen dat onder andere je hartslag meet. Hier hoorde ik dat het horloge middels software je emotionele toestand meet. Ik kreeg toen al het angstvallige vermoeden dat het zou gaan om een horror-game waarin ze mijn bloeddruk en mate van angst wilden meten met deze hardware. Niet veel later werden mijn vermoedens helaas ook bevestigd. Om de OVOMIND te testen, ging ik aan de slag met de horror tech-demo Dead Shadows.

Emoties meten

De OVOMIND is dus een horloge dat biometrische gegevens verzamelt zoals hartslag, huidgeleiding (EDA) en huidtemperatuur, om emotionele toestanden te meten. Het gaat hierbij om emoties als stress, ontspanning, focus, opwinding en angst. Aan het eind van een speelsessie maakt de OVOMIND een heatmap van de meest voorkomende emoties tijdens het spelen. Op basis van deze informatie weten ontwikkelaars hoe spelers hun games ervaren en wat ze daaraan eventueel moeten veranderen om bepaalde emoties meer uit te lokken. Het is daarmee ook een hele interessante tool voor UX-designers. Zij zouden met deze tool goed kunnen meten hoe er op het ontwerp van een website of app wordt gereageerd tijdens usabilitytests.

De mogelijkheden van de OVOMIND gaan echter verder dan het meten van emoties tijdens het spelen. Game developers kunnen de code van de software die deze emoties meet direct integreren in hun eigen ontwikkelingsomgeving. Dit stelt hen in staat om games te ontwikkelen waarvan de gameplay wordt aangepast op basis van de emoties van de speler. Dus speel je een actiegame en merkt de OVOMIND op dat de speler heel boos wordt tijdens een bossfight, dan past de OVOMIND bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad iets aan. Op dit moment is deze technologie nog niet uitgebracht, dus naast het voorproefje van Dead Shadows hebben we nog geen directe toepassingen gezien van emotiegedreven games. Maar vanuit het oogpunt van een UX-designer vind ik de mogelijkheden heel erg interessant. Ik denk dat het een hele goede toevoeging kan zijn aan het toegankelijker en dynamischer maken van games en gamewerelden.

Lachwekkend generieke horror-ervaring

Zoals eerder gezegd, werd de hardware getest met de horror-game Dead Shadows. Deze game paste zijn gameplay ook aan naar de mate waarin je stress ervaart. Toen ik met de demo begon gingen er twee emoties door me heen. Enerzijds was ik bij voorbaat al een beetje bang, omdat ik helemaal niet van horror houd; anderzijds vond ik het idee om mijn bloeddruk, emoties en hartslag vast te leggen tijdens de demo ook best grappig. Hierdoor had ik moeite mijn lach in te houden.

Ik startte de demo op en begon te spelen. De angst die ik van tevoren voelde, verdween al vrij snel en ik begon zelfs zachtjes te lachen. Het is namelijk maar goed dat het bij deze demo om de technologie ging en niet om de game. Dead Shadows is één van de meest generieke dertien-in-een-dozijn horror-ervaringen die ik ooit heb meegemaakt. Van krakende deuren tot willekeurige onbeantwoorde telefoontjes, en van schreeuwende mensen tot voetstappen in de verte.

Alle clichés uit het horror-genre passeren de revue. Ondertussen loop jij als speler door een donkere wereld met een zaklamp die langzaam leegraakt en die je steeds moet schudden. De game is zo generiek en voorspelbaar dat het op een gegeven moment komisch werd. Ik vind het daarom ook jammer dat de videobeelden van deze speelsessie niet zijn aangekomen. Je had daarin anders duidelijk kunnen zien dat ik mijn lach probeerde in te houden.

Dynamische gameplay

Hoewel ik af en toe wegkeek op momenten dat ik een jump scare voorspelde, vond ik het nooit heel eng worden en bleef mijn hartslag tijdens het overgrote deel van de speelsessie laag. Dit zorgde er ook voor dat de game niet veel enger werd. De game wordt enger wanneer je hartslag hoger is en minder eng wanneer deze juist heel laag is. Ik had het zelf andersom logischer gevonden. Dan was de game spannender voor mensen die niet snel schrikken en zou het wat meer in balans zijn.

Het idee om de gameplay van een game aan te passen aan iemands hartslag en mate van stress vond ik heel interessant. Helaas heb ik niet direct kunnen merken of dit ook echt werkt. Ik speelde de demo tijdens gamescom één keer door, en er zijn op dit moment weinig beelden beschikbaar van zowel OVOMIND als Dead Shadows. Het klinkt in ieder geval veelbelovend. Het project is nu ook nog maar net af en de OVOMIND is vanaf 25 oktober te pre-orderen. De ontwikkelaars zijn verder nog op zoek naar studio’s en partijen binnen de gamesindustrie die hier gebruik van willen maken in hun games. Ze denken dat de OVOMIND voornamelijk toegepast zal worden in horror-games, maar het kan op alle games worden toegepast.

Een veelbelovend stukje hardware

Ik heb de OVOMIND een halfuurtje gebruikt. Hoewel Dead Shadows weinig indruk maakte, ben ik heel benieuwd wat de toekomst wordt van deze hardware. Games die zich aanpassen aan je emoties hebben we tot dusver nog niet veel gezien. Dit kan leiden tot allerlei nieuwe spelervaringen. Denk bijvoorbeeld aan een RPG waarin de wereld en personages zich aanpassen aan de emoties die jij toont. Wanneer jij vrolijk bent, reageren personages in de wereld weer anders op je dan wanneer je veel boos of verdrietig bent. Het kan mogelijk een extra dynamiek toevoegen aan jouw game-ervaring en jouw connectie met de personages in de game.

Wat denk jij van de OVOMIND: lijkt het jou leuk om games te spelen die inspelen op jouw emoties? Laat het weten in de reacties. Wil je meer lezen van onze gamescom coverage? Klik dan hier.