Gratis update FRONT MISSION 1st: Remake vol nieuwe content is nu te downloaden

In december 2023 werd er aangekondigd dat FRONT MISSION 1st: Remake een gratis update zou krijgen vol nieuwe content. De nieuwe content zou ergens in 2024 verschijnen, maar dat was alleen nog niet gebeurd. Tot vandaag tenminste, want de mercenaries-update is vanaf nu te downloaden op jouw Nintendo Switch.

Fans van de serie hebben er dus even op moeten wachten, maar krijg je als speler ook wel wat! Er zijn namelijk 15 extra personages toegevoegd aan het spel en kun je de strijd aan gaan op maar liefst zes nieuwe slagvelden. Echter blijft het daar niet bij, aangezien je ook aan de slag kunt gaan met meer missies. Als kers op de taart krijg je bij het downloaden van deze update ook toegang tot een lokale multiplayermodus. Dit en meer is in onderstaande trailer te bewonderen.