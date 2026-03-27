Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition heeft een Switch 2 rating gekregen in Taiwan

Een momenteel onaangekondigde versie van Devil May Cry 5 genaamd: Devil May Cry 5 Demon Hunter Edition heeft een Switch 2-rating gekregen in Taiwan. Het lijkt erop dat het gaat om een nieuwe versie van Devil May Cry 5, een game die oorspronkelijk in 2019 verscheen voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Op dit moment heeft Capcom nog niks over deze versie óf over een Switch 2 port van Devil May Cry 5 bekendgemaakt. Misschien gaat het om een directe port van Devil May Cry 5 naar de Switch 2 inclusief alle DLC, maar misschien zit er meer achter.

Een port van de originele game naar de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S bestaat al, maar die heeft een andere naam. Die versie heet Devil May Cry 5 Special Edition. Zou dit om dezelfde versie gaan, maar dan op de Switch 2? Zo ja, waarom heeft die dan een andere naam? Op dit moment weten we dit niet. Hopelijk maakt Capcom snel bekend of deze versie van Devil May Cry echt bestaat en dat we er op de Switch 2 mee aan de slag kunnen.