Pearl Abyss geeft aan dat ze onderzoek doen naar een Switch 2-versie van Crimson Desert.

Crimson Desert is een game die vorige week verscheen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S. Het was een game die in een aanloop naar de release veel hype kreeg, maar wisselvallig is ontvangen door fans en critici. De CEO van Pearl Abyss heeft nu aan investeerders aangegeven dat ze onderzoek doen naar een Switch 2 port van de game. Als je al het nieuws en de marketingkanalen van Crimson Desert een beetje in de gaten hebt gehouden dan weet je dat een Switch 2 port van deze game een enorme opgave zal zijn. Het is een open wereld game met een wereld waar je honderden uren in kunt verdwalen. Deze wereld zit vol met gameplay mechanics uit andere open wereld-titels, waaronder bijvoorbeeld de magnesis power uit BOTW.

Dat het porten van Crimson Desert erg moeilijk wordt heeft de CEO ook aangegeven aan de investeerders, maar ze zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is. Hieronder lees je het volledige statement van Heo Jin-Young, de CEO van Pearl Abyss:

“Regarding support for Nintendo’s console “Switch 2,” they said, “Since the Switch still has lower specifications compared to other consoles, there are aspects we have to give up on, but internally we have begun taking an interest and started research and development (R&D).”

Voor de duidelijkheid Pearl Abyss is dus begonnen te onderzoeken óf een Switch 2-port mogelijk is. Het is dus nog geen zekerheidje dat deze port ook echt komt. Zit jij te wachten op een Switch 2 port van Crimson Desert of speel jij hem toch liever op andere platformen? Laat het weten in de reacties!