DigDigDrill boort zich een weg naar Nintendo Switch

Toorai en Phoenixx Inc. hebben aangekondigd dat hun game DigDigDrill voor Nintendo Switch zal verschijnen. Deze rustgevende mining game komt op 18 maart uit voor beide Nintendo-consoles. Tot dusver was deze titel alleen speelbaar op pc en op mobile.

De naam DigDigDrill laat weinig aan de verbeelding over: het gaat om graven en boren! In deze game duik jij de diepte in. Het is de bedoeling om je steeds dieper een weg de grond in te graven. Je uiteindelijk doel? Verdieping 999. De grond wordt steeds harder, dus je hebt steeds betere boren nodig om verder te komen. Gelukkig delf je onderweg naar beneden allerlei mineralen en vind je blauwdrukken die je daarbij kunnen helpen. Bovendien speel je steeds meer vaardigheden en power-ups vrij die het mijnen steeds gemakkelijker maken. Langzaam maar zeker stel jij dé ideale boor samen om je helemaal tot beneden te krijgen. Het is alleen wel oppassen gebleven voor de nare vloeken die diep begraven liggen! DigDigDrill belooft in ieder geval een rustgevende ervaring, zonder vervelende vijanden en compleet met een kabbelende soundtrack.

De trailer laat alvast een stukje gameplay zien voor een eerste indruk van de game: