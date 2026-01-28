Extra uitgebreide The Disney Afternoon Collection bevestigd voor Nintendo Switch

Twee weken nadat er een ESRB-rating opdook voor The Disney Afternoon Collection, is een Nintendo Switch- en Switch 2-editie van deze gamebundel nu ook in de Nintendo eShop te vinden. Het is dus officieel: hij komt naar Nintendo Switch. En mooier nog: er staat ook al een releasedatum bij. The Disney Afternoon Collection verschijnt op 26 februari 2026.

Er is echter meer. The Disney Afternoon Collection bevat normaliter zes retrogames: Chip ‘n Dale Rescue Rangers, Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2, DuckTales, DuckTales 2, Darkwing Duck en TaleSpin. De Nintendo-editie van deze bundel doet daar nog een schepje bovenop en voegt daar nóg eens twee games aan toe. Dat zijn de SNES-titels Bonkers en Goof Troop. Net als de rest van de games hebben ook deze verbeterde visuals en filteropties, waarmee je zelf kunt bepalen hoe retro je het wilt hebben. De extra modi Boss Rush en Time Attack geven elke game meer dimensie, terwijl Rewind het allemaal iets behapbaarder maakt door je terug te laten spoelen in levels. We hebben het sinds 2017 zonder deze iconische Disney-bundel moeten stellen op onze Switch-consoles, maar als hij dan eindelijk komt, doen ze het ook goed.

Welke game ga jij als eerste spelen? Laat het ons weten in de comments.