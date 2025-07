Digimon Story: Time Stranger komt wellicht naar de Switch 2

Digimon Story: Time Stranger is een nieuwe Digimon game die gepland staat voor release in oktober. De game is een RPG gecombineerd met monster-taming elementen, en belooft een episch verhaal waarbij mensen en Digimon samen moeten werken om beide werelden te redden. De game is momenteel nog niet aangekondigd voor de Nintendo Switch 2, maar daar komt wellicht verandering in. Er is namelijk bewijs gevonden dat de game mogelijk op de planning staat voor release op de Switch 2.

Dat bewijs is er in de vorm van een specifieke Switch 2 code in de EAN database. EAN staat voor ‘European Article Numer’ en is de code waaraan retailers producten kunnen herkennen als ze gescand worden. Die cijfers bij de streepjescode dus. Dat zou dus betekenen dat er tevens een fysieke versie van de game op de planning staat (of in ieder geval een code-in-a-box).

Nu is het zo dat Bandai Namco’s Nintendo Switch 2 support wat langzaam op start lijkt te komen. Afgelopen maand kwam Tamagotchi Plaza naar de Switch en later deze maand staat Shadow Labyrinth op de planning, maar verder heeft Bandai Namco nog niets nieuws aangekondigd. Op de originele Switch verschenen titels ook pas later: zo verschenen Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Z: Kakarot, en Sword Art Online: Fatal Bullet pas vele later op de Switch dan andere console versies. Het is de vraag of we dit ook zullen zien met Nintendo Switch 2 titels. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!