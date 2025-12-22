Gratis update met ‘Boss Rush Challenge’ voor PATAPON 1+2 Replay

Afgelopen juli verscheen PATAPON 1+2 Replay voor de Nintendo Switch. Daardoor kon een compleet nieuwe generatie kennismaken met deze strategische ritmegames die oorspronkelijk uitkwamen op de PSP. Voor wie de hoofdgame al heeft uitgespeeld is er goed nieuws! Want uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar SAS laten weten dat er een extra uitdaging beschikbaar is. Via een gratis update is de zogenaamde Boss Rush Challenge te verkrijgen. Lees vooral verder en bekijk ook de trailer onderaan dit bericht!

Boss Rush Challenge

De update voegt een nieuwe modus toe specifiek voor spelers die de hoofdgame voltooid hebben. De modus is volledig gericht op baasgevechten! Neem het golf na golf op tegen machtige eindbazen met het team dat je hebt opgebouwd. De eenheid die je meeneemt naar het gevecht gebruikt je opgeslagen spelgegevens. Stel het sterkste team samen om elke eindbaas te verslaan. Maar pas op, want elk level brengt een eindbaas met zich mee die elke keer willekeurig verandert. Bovendien worden de eindbazen met elk level sterker en verschijnen ze in nog grotere aantallen. Als je Patapons een onverslaanbare vijand tegenkomen, versterk dan je Patapon-team door gevechten en training. En bereid je voor op de ultieme eindstrijd!

Wat is PATAPON?

PATAPON is een franchise die bestaat uit een serie ritmegames, waarin jij als speler de god speelt van de Patapon. Door middel van 4 mystieke trommels kun jij ze bevelen geven. Deze vier mystieke trommels zijn toevallig de knoppen van je controller. Wanneer je die indrukt op de maat van de muziek geef je dit vreemde ras (welke toch vooral bestaan uit oogbollen op stokjes) bevelen. Maar denk maar niet dat het makkelijk is! Het is een strategische game, waarin Patapon unieke eigenschappen en klassen hebben, die je optimaal zult moeten gebruiken.

Zo heb je de Hatapon die in het midden van de groep met zijn vlag zwaait om zijn bondgenoten te leiden, de Tatepon die anderen beschermt met zijn grote schild en de Yumipon die pijlen schiet om aan te vallen. De rol van elke Patapon verschilt tijdens gevechten per klasse, zodat je een uniek en gebalanceerd leger kunt maken om de verschillende uitdagingen aan te gaan. PATAPON 1+2 Replay bevat de eerste twee games van de franchise. Wij hebben ze na de release mogen reviewen en vinden ze zeker een ‘Replay’ waard!