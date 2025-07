Oprichters achter Subnautica stappen op bij Unknown Worlds

Terwijl de ontwikkeling van Subnautica 2 in volle gang is, maakte publisher Krafton gisteren een onverwachte bekendmaking: oprichters Ted Gill, Charlie Cleveland en Max McGuire zijn per direct opgestapt bij developer Unknown Worlds. Het stokje wordt overgenomen door Steve Papoutsis, de voormalige CEO van Striking Distance. Je kent zijn naam wellicht van zijn werk aan The Callisto Protocol. Wat betekent dit voor de ontwikkeling voor Subnautica 2?

Reden onbekend

In het betreffende persbericht geeft Krafton geen reden voor het vertrek van de creatieve breinen achter de Subnautica-games. Het enige wat we kunnen vaststellen, is dat er geprobeerd is om het drietal zo veel mogelijk bij de ontwikkeling van het langverwachte gevolg te betrekken. Dit is klaarblijkelijk niet gelukt. Het is niet duidelijk of de oprichters zelf zijn opgestapt, of dat er sprake is van ontslagen. Krafton stelt in ieder geval het volste vertrouwen in opvolger Papoutsis en belooft spelers dat hun wensen centraal blijven staan bij de ontwikkeling van Subnautica 2. Inmiddels heeft ook Unknown Worlds zelf een brief met de Subnautica-community gedeeld. Daarin staat grotendeels dezelfde boodschap: jammer jammer, maar Papoutsis is een goede vervanger, en we blijven luisteren naar onze fans. Wat ze wel nog even aanstippen, is dat hoewel de top is opgestapt, het team zelf onveranderd blijft. Daarin zitten echte Subnautica-veteranen die de eerdere games door en door kennen, en die weten waar de gemiddelde Subnautica-fan naar op zoek is. Unknown Worlds benadrukt dat er aan het ontwikkelingsproces niets is veranderd: het blijft een single player-ervaring met de mogelijkheid voor co-op. Geen abonnementen, lootboxen, of microtransacties.

En nu?

Met al die beloftes en de verzekering dat er een team aan de game werkt dat het snapt, is het nu hopen dat de ontwikkeling van Subnautica’s opvolger niet onder deze veranderingen zal lijden. Luisteren naar je fans is altijd belangrijk, maar met een game als deze des te meer. Subnautica bood een unieke ervaring, en de fans zullen dus vrij veeleisend zijn als het om een nieuwe game gaat. Dat bleek wel met Below Zero, de DLC die toch een volledige spin-off game werd. Hoewel deze game adembenemend mooi is en een paar slimme features introduceerde, sloeg hij voor veel fans alsnog de plank mis. De vraag was al: gaat het team het succes van de originele Subnautica weten te herhalen? Ondanks de vele beloften is deze vraag nu brandender dan ooit. Wat gaat er gebeuren met Subnautica 2?

Eerder dit jaar verscheen de eerste officiële trailer voor Subnautica 2, inclusief de aankondiging van een early access die later dit jaar uitkomt op pc. Hoewel er over een Switch 2-release nog niets bekend is, lijkt dit wel waarschijnlijk. Subnautica en Subnautica: Below Zero zijn immers ook voor Nintendo Switch uitgebracht, al heeft dat iets langer geduurd.