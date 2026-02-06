Captain Tsubasa 2: World Fighters aangekondigd

Gisteren vond de eerste Nintendo Direct: Partner Showcase van 2026 plaats. Tijdens de presentatie werden er een hoop nieuwe games aangekondigd voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Een ervan is Captain Tsubasa 2: World Fighters, hét nieuwste deel in de reeks. Enige jaren geleden verscheen nog Captain Tsubasa: Rise of New Champions op de Switch. Onze review kan je hier lezen. Daarna was het gedurende langere tijd stil rond deze reeks op de Switch. Het nieuwste deel wordt nog dit jaar verwacht en komt op de Switch uit. De trailer kan je hieronder bekijken.

Trek je voetbalschoenen aan en maak je klaar voor Captain Tsubasa 2: World Fighters! In deze voetbalgame kan je kiezen uit 22 nationale elftallen en ruim 110 spelers. Sommige teams waren voorheen alleen te zien in de manga en nu binnenkort ook in deze game. Naast de standaard moves als tackle, pass en block zitten heb je ook de beschikking over super moves.

Kijk jij uit naar Captain Tsubasa II: World Fighters? Laat het ons weten in de reacties!