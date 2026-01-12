Releasedatum voor tweede deel Dragon Ball Z: Kakarot – Daima DLC

In maart 2025 kondigde Bandai Namco aan dat het de Daima – Adventure Through the Demon Realm DLC voor Dragon Ball Z: Kakarot in twee delen uit zou brengen. Het eerste deel van de DLC verscheen afgelopen 17 juli. Het tweede deel stond op de planning voor begin 2026. Maar inmiddels weten we meer! Want via het Japanse social media-account is de daadwerkelijke releasedatum onthuld. Lang wachten is er niet bij, want deel 2 van de Daima DLC verschijnt aanstaande donderdag 15 januari:

In de Daima – Adventure Through the Demon Realm DLC beleef je het verhaal van Dragon Ball: Daima, de anime die vorig jaar uitkwam. Je speelt als Goku (Mini) en reist samen met zijn vrienden Glorio, Shin en Panzy door de Demon World. Onderweg ontmoet je nieuwe vrienden en neem je het op tegen mysterieuze vijanden. De uitbreiding voegt ook nieuwe gameplay toe, zoals het slim gebruiken van de Power Pole en de Medi-Bug. Fans kunnen zich klaarmaken voor een spannend nieuw verhaal binnen het Dragon Ball-universum. Meer informatie over de Daima – Adventure Through the Demon Realm DLC lees je op de website van de game. Bekijk vooral ook onderstaande ‘part 2 battle-trailer’.

Kijk jij uit naar deel 2 van deze DLC voor Dragon Ball Z: Kakarot? Laat het ons weten in de reacties!