Digimon Story: Time Stranger krijgt demo en nieuwe trailer

Eerder dit jaar werd al bekend dat Digimon Story: Time Stranger naar de Nintendo Switch (2) zal komen. Vandaag is duidelijk geworden dat de game een demo in de eShop krijgt zodat iedereen de titel gratis kan uitproberen. Terwijl de game zelf op 10 juli dit jaar zal verschijnen, is de demo vanaf nu al te downloaden. Handig om te weten: jouw progressie in de demo wordt meegenomen naar het volledige spel. Naast de demo is er ook een nieuwe trailer verschenen, welke je hieronder kunt bewonderen.

In Digimon Story: Time Stranger stort de wereld op een dag in door een hevige explosie. Deze gebeurtenis stuurt je acht jaar terug in de tijd, toen alles nog was zoals voorheen. In het spel zijn er meer dan 450 monsters te verzamelen en temmen én reis je niet alleen door de mensenwereld, maar ook door de digitale wereld. Dit alles doe je door de toekomst te redden. Maar gaat dat je uiteindelijk ook lukken?