[Review] My Little Puppy – Prachtige tranentrekker

Als jong meisje was ik dol op onze twee Golden Retrievers. Ik was dan ook ontroostbaar toen ze door ouderdom stierven. De bijzondere band tussen huisdieren en hun baasje staat centraal in de cozy game My Little Puppy. Deze titel van Dreamotion werd tijdens de Indie World Showcase in maart aangekondigd en verscheen op 29 mei digitaal voor de Nintendo Switch. In november 2025 kwam de game al naar de pc via Steam. Daar ontving het overweldigend positieve reviews. De afgelopen dagen heb ik het verhaal over Bong-gu, de jonge Welsh Corgi, mogen spelen. Hoe dat is bevallen lees je in deze review van My Little Puppy. Ik kan alvast verklappen: houd tijdens het spelen de zakdoekjes bij de hand!

Op zoek naar je baasje in het hiernamaals

Bong-gu was ooit een verlaten hond. Gevangen in een kooi in een dierenasiel ging elke dag somber voorbij. Totdat hij als door een wonder geadopteerd werd door een sjofele man die dol op hem was. Vanaf dat moment leefde Bong-gu zijn resterende dagen zoals elke andere hond. Touwtrekken, rondrennen, eten, slapen en genietend van zijn nieuwe leven én zijn nieuwe baasje. Maar uiteindelijk steekt Bong-gu de regenboogbrug over naar de hondenhemel. Daar wordt hij op een dag wakker uit zijn dutje door een wel heel bekende geur. Hij ruikt zijn baasje! Dolblij besluit Bong-gu te ontsnappen uit de hondenhemel en begint hij aan een reis door het hiernamaals om herenigd te worden met zijn baasje. Wat volgt is een avontuur vol onverwachte gevaren. Zal hij zijn baasje vinden?

Verhalende game met lichte gameplay

My Little Puppy is bovenal een verhalende game. Je speelt zoals genoemd als een hond. Honden praten niet, dus er is verder ook geen (gesproken) dialoog. Het verhaal wordt verteld met geluiden, gedachtewolkjes en beelden. Vanaf de start in de hondenhemel steelt Bong-gu je hart. Net als de prachtig vormgegeven wereld. Tijdens zijn zoektocht doorkruis je verschillende landschappen, variërend van het strand, tot woestijn en besneeuwde bergtoppen. Onderweg kom je andere honden tegen, maar ook mensen en vijandige wezens. De gameplay bestaat uit lichte platform- en puzzelelementen en verschillende minigames. Het kan soms wat onduidelijk zijn wat er precies van je wordt verwacht, de game biedt wat dat betreft weinig instructie. Maar ik ben er eigenlijk altijd wel achter gekomen wat de bedoeling was. Een kwestie van trial-and-error zeg maar. Oh en vergeet niet op zoek te gaan naar stamina-flessen die je in de verschillende levels kunt vinden.

Het enige krasje is de besturing

Je reis door de verschillende levels in het hiernamaals duurt uiteindelijk zo’n 4-6 uur. Ik heb het allemaal op mijn gemakje gedaan, omdat ik echt wilde genieten van niet alleen het verhaal, maar ook de mooie cartooneske visuals. De honden zien er geloofwaardig schattig uit en gedragen zich bovendien ook echt zoals een hond dat doet. Dat toverde regelmatig een glimlach op mijn gezicht. Het enige jammere van deze ervaring is de besturing. De controls zijn nogal clunky. Wat over het algemeen niet heel storend is. Maar op de momenten dat je een precieze beweging moet maken, kan het wel vervelend zijn dat Bong-gu niet zo responsief reageert. Uiteindelijk vormt het niet meer dan een klein krasje op een verder ontroerende ervaring.

Prachtig!

My Little Puppy is een prachtige ode aan de speciale band tussen een hond en zijn baasje. Maar het is ook een verhaal over relaties, afscheid nemen en weer herenigd worden. Universele thema’s die ons allemaal raken. Deze zoektocht bleek zowel een tranentrekker als hoopgevend. Het gebrek aan instructie en de clunky controls doen weinig afbreuk aan deze heerlijke titel. Ik kan de game dan ook echt aan iedereen aanraden. My Little Puppy is voor €26,24 in de Nintendo eShop verkrijgbaar.