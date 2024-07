Digital Foundry analyseert Ace Combat 7: Skies Unknown – Deluxe Edition voor de Switch

Benieuwd hoe de game presteert op de Switch?

Een week geleden verscheen Ace Combat 7 op de Switch. De game kwam in 2019 al uit voor o.a. PS4 en Xbox One, en een nieuwe deluxe versie komt nu naar de Switch. In de game stap je in de cockpit van je favoriete gevechtsvliegtuig als een piloot met de naam Trigger. Maar hoe draait hij op de Switch? Youtube kanaal Digital Foundry heeft de game onder de loep genomen, waarbij o.a. de frame rate en resolutie even goed bekeken wordt. De video kun je hieronder bekijken. Voor het gemak zetten we de belangrijkste punten uit de video alvast voor je op een rij:

Zitten veranderingen in de flora op de Switch, met pop-in

Switch versie heeft ook wat licht aanpassingen

Geen accurate reflecties, water reflecteert een basis versie van de lucht

kwaliteit van licht effecten is wat verminderd

De wolken zien er wel grotendeels hetzelfde uit op de Switch

Vuurballen/explosies ook

Kwaliteit van de texture is goed op de Switch

CGI scenes zijn ook grotendeels hetzelfde

Resolutie van Ace Combat 7 is 720p in docked mode

Switch UI ziet er beter uit dan Xbox One, misschien 1080p

540p in handheld mode, maar UI is 720p

Game proberet 30 FPS aan te houden

Frame rate is stabiel

Heb jij Ace Combat 7 gehaald voor de Switch? Wat zijn jouw ervaringen met de game? We zijn erg benieuwd, laat het weten in een berichtje hieronder!