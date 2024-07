Ho-Oh vliegt naar Pokémon Unite voor de game’s derde verjaardag

Vier de derde verjaardag van Pokémon Unite met Ho-Oh en diverse evenementen

De Pokémon Company heeft vandaag aangekondigd dat in-game activiteiten en evenementen beschikbaar zijn om de derde verjaardag van Pokémon Unite te vieren. Naar aanleiding van deze verjaardag verschijnt allereerst de legendarische Pokémon Ho-Oh als speelbaar karakter in de game. Ho-Oh is een ranged defender, hij heeft de vaardigheid regenerator, deze stelt hem instaat om geleidelijk te genezen wanneer Ho-Oh voor een bepaalde tijd geen schade ontvangt door Pokémon van het vijandelijke team. En met Ho-Oh’s Unite-move: Rekindling Flame spreid hij zijn vleugels en consumeert hij alle Aeos energie in zijn bezit om uitgeschakelde Pokémon van zijn team te reviven. Hoe meer Aeos energie Ho-Oh consumeert hoe meer Pokémon hij kan reviven.

De volgende speciale evenementen worden georganiseerd voor het 3-jarig jubileum van Pokémon Unite:

Ho-Oh Commemorative Event (19 juli tot 11 augustus):

Trainers kunnen tijdens de evenementperiode elke dag één gratis dobbelsteen krijgen. Rol deze dobbelsteen om een ​​aantal velden vooruit te gaan op een speelbord en voltooi vervolgens de overeenkomstige missie op het veld waarop je terechtkomt om nog een dobbelsteen te kunnen gooien. Trainers die 1000 Divine Forest-munten verzamelen, kunnen deze munten inwisselen voor Ho-Oh’s Unite-licentie!

Panic Parade (19 juli tot 4 september)

Een spannende tower-defense modus. In deze modus verdedig je de Pokémon Tinkaton voor aanvallende Pokémon. Een deel van deze Pokémon kun je zelfs terug roepen om je te helpen.

Charizard Unite Licentie Distributie (19 juli tot 2 September):

Trainers kunnen een hoeden-item met Charizard-thema, Charizard’s Unite-licentie of 100 Aeos-munten verkrijgen wanneer ze voor het eerst inloggen tijdens de evenementperiode. Tijdens de evenementperiode kunnen spelers per accountlogin slechts één van deze drie keuzes krijgen.

Nieuwe Battle Pass (21 juli tot 4 September):

De nieuwe Battle Pass heeft als thema zwarte vlammen. Trainers kunnen het jubileum van Pokémon UNITE in stijl vieren en de Dark Lord Style: Charizard holowear krijgen door de premium pas te kopen en een level omhoog te gaan.

Speel jij nog actief Pokémon Unite laat het weten in de reacties!