Landnama krijgt Switch-versie

Deze roguelite survival base builder verschijnt volgende maand op de Switch

Landnama is onderweg naar de Switch. Deze roguelite survival base builder game verscheen halverwege vorig jaar op steam, waar het grotendeels positief ontvangen is. Nu, een jaar later, hebben Pineapple Works en Sonderland aangegeven de titel ook naar de Switch te brengen. En daar hoeven we niet eens lang op te wachten! De release van deze indie staat namelijk gepland voor 1 augustus. Om dit nieuws te delen is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Landnama leid jij de eerste Viking clans zich te vestigen in IJsland. Aangezien de groep die hier komt wonen bestaat uit boeren, ontdekkers en bouwvakkers bevat Landnama geen gevechten of raids, maar denk maar niet dat je daarmee makkelijk wegkomt! Je zult namelijk al je tijd en vaardigheden moeten gebruiken om voor te bereiden voor de winter. Verken het land, bouw logisch geplaatste settlements en probeer genoeg materiaal en upgrades te verzamelen om de harde winter te doorstaan.