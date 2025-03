Disney Villains Cursed Café verschijnt later vandaag

Disney fans kunnen hun hart ophalen met de komst van Disney Villains Cursed Café voor de Nintendo Switch. Deze game met visual novel gameplay werd vanmiddag tijdens de Nintendo Direct aangekondigd. En het mooie nieuws is dat de game later vandaag al in de Nintendo eShop beschikbaar komt!

Een alledaags koffiezaakje raakt omgetoverd tot een magisch drankjescafé. En je raad het al, jij bent de nieuwe ‘potionista’ van het café. Aan jouw de taak om drankjes te maken voor Disney schurken zoals Ursula. Brouw drankjes met verschillende ingrediënten en creëer nieuwe elixers. Ga vooral ook het gesprek aan met je gasten. Wie weet leer je ze nog beter kennen ook. De drankjes die je maakt beïnvloeden de verhaallijn van elk van je gasten en leiden tot verschillende uitkomsten.

Hieronder vind je de beelden die tijdens de Direct gedeeld werden. Veel kijkplezier!