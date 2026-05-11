[Review] Save My Scrap – Een simpele reparatie-opdracht?

Op 30 april verscheen Save My Scrap voor de Nintendo Switch en PlayStation 5. Een week eerder, op 22 april, kwam de game al uit voor pc en de Xbox Series volgt nog op 28 mei. Deze visual novel met puzzelelementen van uitgever AMATA Games en ontwikkelaar Unio Anou is gebaseerd op de gratis game Fix my Junk – een in Japan geliefde titel vanwege het hartverscheurende verhaal en de prachtige pixel-art. Deze nieuwe console-uitgave is een aanzienlijk verbeterde versie van Fix my Junk, met meer dialogen en eindes, een galerijmodus en ondersteuning voor het gebruik van een controller. Of het resultaat een aanrader is, lees je in deze review van Save My Scrap!

Repareer Harima – een verouderde androïde

Je ‘speelt’ een naamloze monteur voor androïden (mensgelijkende robots). De game start met een huisbezoek aan je nieuwe klant, dokter Miomaru. Zijn verzoek aan jou is het repareren van zijn persoonlijke androïde, Harima – een verouderd, bijna defect model. De reparatie-opdracht is op zich simpel, maar gezien de vele defecten gaat er wel veel werk in zitten. Dat lukt niet in een enkele reparatie-sessie, dus daarom stap je gedurende een x-aantal in-game dagen in je auto. In hun speciale reparatiekamer ga je elke dag met een specifiek onderdeel van Harima aan de slag. Je begint met haar oog, vervolgens repareer je haar benen enz. Je sluit snoeren aan, vervangt onderdelen en wekt de functies die kapot waren gegaan weer tot leven. Maar wat start als een simpele mechanische reparatie, blijkt al snel veel meer te zijn dan zomaar het vervangen van wat onderdelen. Terwijl je de band met Harima en Miomaru verdiept, ontrafel je geleidelijk hun schokkende waarheid.

Reparaties in de vorm van puzzel-minigames

Save My Scrap is een visual novel met keuzemomenten en puzzelelementen. Dat betekent dat je vooral veel aan het lezen bent. Afhankelijk van de keuzes die je maakt kom je meer of minder over je klanten te weten en win je meer of minder hun vertrouwen. Dit zijn bepalende factoren voor de mogelijke eindes. Daar zijn er vier van, of eigenlijk drie, maar één einde kent twee varianten. In mijn beleving gaat het om twee vroegtijdige eindes (eindes 1 en 2) en een ‘echt’ einde met nuance-verschillen (eindes 3-1 en 3-2). Een belangrijk onderdeel van het verhaal is natuurljk het uitvoeren van reparaties. Dat gebeurt in de vorm van puzzel-minigames. Denk aan ‘zoek de verschillen’, of moeilijkere puzzels waarbij je onderdelen als een soort legpuzzel met elkaar moet verbinden. Naarmate je verder komt in de game worden de puzzels ook wat uitdagender. Je voltooit ze via point-‘n-click-besturing. Die wordt trouwens niet uitgelegd, maar door te proberen kom je er vanzelf achter.

Audiovisueel ingetogen maar passend

De puzzels zijn een leuke afwisseling met het lezen en maken van keuzes. Bovendien voegen ze ook echt wat toe aan de beleving. In eerste instantie zijn de reparaties niet meer dan mechanische handelingen. Maar hoe verder ik kwam, hoe intiemer deze momenten met Harima aanvoelden. Je bent toch ‘inwendig’ aan het werk en keuzes zoals het wel of niet neerleggen van een handdoek op ‘naakte’ lichaamsdelen maken je bewust van je impact. Die emotionele laag weet de game goed over te brengen. Voor mij zit daar ook de kracht van Save My Scrap. Al draagt de audiovisuele uitwerking daar zeker aan bij. De pixel-art visuals zijn simpel (zwart – wit – grijs met enkele rode accenten), maar heel toepasselijk. Net als de subtiele mechanische geluiden en rustige muzikale accenten. Die omlijsten de ingetogen sfeer heel treffend. Dat de game geen voice-acting heeft, miste ik daarom totaal niet.

Speel door tot eindes 3-1 en 3-2

Na 2 uur spelen kwam ik op mijn eerste einde uit (einde 3-2). Het loont om de game te herspelen en ook de andere eindes te ontdekken. Ik heb ze alle vier vrijgespeeld en daar ben ik zo’n 4 a 5 uur mee bezig geweest. Dat leverde mij alle prachtige afbeeldingen (CG’s en artwork) en columns in de galerij op. Bij eindes 1 en 2 mis je echt nog een (belangrijk!) deel van het verhaal én de puzzels. Dus speel dan vooral door! De game heeft 8 slots voor handmatige gamesaves. Helaas is er geen flowchart of ander hulpmiddel waardoor je ziet waar je een afslag richting een bepaald einde hebt genomen. Dat is echt een kwestie van (blijven) proberen. Maar spelers die vaker VN’s spelen, weten de sleutel keuzemomenten wel te herkennen. Door dan een save te maken creëer je een startpunt voor het herspelen. Al zul je wel weer door alle tekst en puzzels moeten, want het skippen van reeds gelezen tekst of gemaakte puzzels is helaas niet mogelijk.

De moeite waard

Wat me tenslotte nog opviel in de Engelse vertaling is het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden – they/their voor Harima in plaats van she/her – dat voelde in het begin wat vreemd. Maar goed, laten we niet vergeten dat we te maken hebben met een indie-game, die voor een zeer schappelijke prijs te koop is in de Nintendo eShop. Bovendien krijg je tot en met 13 mei een leuke korting waardoor je geen €10,99 maar €8,79 betaalt. Als je met de juiste verwachtingen start is Save My Scrap dus zeker de moeite waard. Het is vooral een aanrader voor wie houdt van visual novels en zich een middag wil vermaken met een verhaal dat een gevoelige snaar weet te raken.