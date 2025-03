Nintendo Today! later vandaag verkrijgbaar voor Android en IOS

Hoewel Nintendo hun Directs meestal afsluit met een grote first party aankondiging deden ze dat vandaag wat anders. Tijdens hun laatste Nintendo Direct kondigde ze aan het eind een compleet nieuwe telefoon app aan genaamd Nintendo Today! Nintendo Today! is een app waarin je in het vervolg iedere dag het laatste Nintendo nieuws kunt lezen vanaf je telefoon. De app is volledig aangekleed met al Nintendo’s grootste iconen. De app functioneert als een kalender, maar hierin wordt ookd agelijks groot nieuw gedeeld over aankomende Nintendo evenementen alsmede leuke feitjes over je favoriete karakters. In onderstaande trailer krijg je al een goede eerste indruk van de app. Ben jij van plan om Nintendo Today! vaak te gebruiken? Laat het weten in de reacties!