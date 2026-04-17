Releasedatum van Save My Scrap onthuld voor Nintendo Switch

Vorig jaar werd Save My Scrap aangekondigd voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game zou in 2026 lanceren, maar kreeg nog geen releasedatum mee. Zojuist hebben uitgever AMATA Games en ontwikkelaar Unio Anou de releasedata bekendgemaakt. Het gaat om releasedata, omdat de releasedatum per platform verschilt. Gamers op de pc kunnen al op 22 april 2026 met de game aan de slag, gevolgd door Switch- en PlayStation 5-spelers op 30 april 2026. Het platform Xbox Series is als laatste aan de beurt. Pas een maand later op 28 mei 2026 komt de game ook op dat platform uit.

Save My Crap is een visual novel met puzzelelementen en is gebaseerd op de gratis game Fix my Junk. Die game is in Japan een geliefde game vanwege het hartverscheurende verhaal en de prachtige pixelart. De verbeterde versie zal meer dialogen en eindes, een galerijmodus en ondersteuning voor het gebruik van een controller bevatten.

Je bent een monteur voor androïden die een verzoek heeft ontvangen van een nieuwe klant, dokter Miomaru. Hij komt bij je met zijn persoonlijke androïde, Harima – een oud, bijna defect model. Op verzoek van Miomaru begin je met het repareren van Harima. Je sluit de snoeren aan, vervangt onderdelen en wekt de functies die kapot waren gegaan weer tot leven. Het lijkt een simpele mechanische reparatie, maar het blijkt al snel veel meer dan zomaar het vervangen van onderdelen. Terwijl je meer van Harima en Miomaru te weten komt, realiseer je je dat je niet langer een androïde demonteert, maar juist haar verleden onderzoekt. Je merkt namelijk dat door het aansluiten van snoeren herinneringen worden opgeroepen, herinneringen die ze juist probeerden te vergeten. Hierdoor word je gedwongen hun hartverscheurende smeekbeden aan te horen en schokkende waarheden onder ogen te zien.

