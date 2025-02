Distant Bloom komt tot bloei op de Switch

Er is absoluut geen tekort aan cozy games op de Nintendo Switch, maar er kan er altijd nog wel eentje bij. Toch? Als jouw antwoord daarop een volmondig ‘ja’ is, past Distant Bloom wellicht helemaal in jouw straatje. Deze game – een combinatie tussen een exploration game en een management sim – is onlangs aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Een releasedatum is er nog niet, maar Kinda Brave en Ember Trail hebben wel al een trailer voor ons:

Toegegeven, Distant Bloom begint alles behalve cozy. Je komt terecht op een vreemde planeet met een nogal post-apocalyptisch landschap. Het ziet er op zijn zachtst gezegd vrij onheilspellend uit. Daar gaan jij en je bemanning echter verandering in brengen. Vanuit je uitvalsbasis blaas jij deze desolate wereld nieuw leven in. Gebruik planten om het ecosysteem aan te wakkeren en vervolgens op te laten bloeien. Alles wat je vervolgens weer oogst, komt goed van pas bij het maken van gereedschap, recepten en andere handige items. Stukje bij beetje breid je je eigen basis uit en creëer je een nieuw thuis in dit onbekende landschap. De sfeer verandert zo al snel van onheilspellend naar sereen. Oh, en die bemanning van je moet je eerst nog even vinden. Ondertussen is er natuurlijk nog een verhaal te ontdekken. Waar komen bijvoorbeeld al die mysterieuze ruïnes vandaan..?