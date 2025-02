Cabernet komt deze maand nog naar de Switch

Uitgever Akupara Games en ontwikkelaar Party for Introverts hebben de release datum bekend gemaakt voor Cabernet, een verhaal gedreven horror RPG. Deze game werd eind vorig jaar en kreeg, na een vertraging, ook een Switch-versie. Die versie stond gepland voor begin dit jaar, maar de releasedatum was verder onbekend. Maar daar is nu dus verandering in gekomen. Door middel van een nieuwe trailer is bekend gemaakt dat de game op 20 februari op de Switch verschijnt. Die trailer kun je hieronder bekijken.

Carbernet is een 2D verhaal gedreven RPG dat zich afspeelt in een wereld erg geïnspireerd door het oost Europa van de 19e eeuw. Jij speelt Liza, een jonge vampier die worstelt met het nieuwe leven waar ze in is getrokken. Een wereld vol politieke intrige, klassenconflict en decadente corruptie. Gebruik de maanverlichte nachten om je omgeving te verkennen en nieuwe slachtoffers te zoeken. Leer de lokale vampier bevolking kennen en de mensen die ze voeden. Wie kan je helpen, en wie is hier alleen maar om van zijn bloed ontdaan te worden? En wil je dat wel? Je kunt niet zomaar iemand te pakken nemen, mensen moeten zich veilig voelen voordat je je slag kunt slaan… waardoor je beter inzicht moet krijgen in wie ze zijn en wat ze doen. Weet Lize te-midden van dit alles haar menselijkheid te bewaren? Of raakt ze zichzelf kwijt aan het monster dat ze is geworden?