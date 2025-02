DeNA maakt recordwinsten door één enkele game

DeNA is ondertussen een bekende naam voor fans van Nintendo sinds 2016 zijn ze verbonden aan Nintendo door hulp met games als Miitomo en Super Mario Run. Ook hebben ze eerder met The Pokémon Company samengewerkt voor Pokémon Masters EX, een game die hier nooit officieel is verschenen. Nu hebben ze recent de immens populaire, Pokémon TCG Pocket uitgebracht en dat heeft ze geen windeieren gelegd.

Vorig in 2023 konden ze nog voor de periode van oktober tot december rekenen op een verlies van 200 miljoen yen. Echter, nu met de release van Pokémon TCG Pocket hebben ze een goudmijn in handen. Zo hebben ze de afgelopen drie maanden een winst van 18,6 miljard yen gehad. Een flinke verandering van vorig jaar dus. Deze opbrengsten zijn vooral te danken aan Pokémon en zijn maar een gedeelte van de totale opbrengsten van de app. Zo delen ze de opbrengsten natuurlijk met The Pokémon Company. De volledige resultaten van DeNA zijn hier te bekijken, deze zijn echter wel in het Japans.

Pokémon TCG Pocket is nog maar sinds 30 oktober te downloaden op iOS en Android, maar is bijvoorbeeld in Nederland niet via de standaard kanalen verkrijgbaar. De applicatie laat spelers pakjes digitale Pokémon kaarten openen. Zowel gratis als via betaalde manieren. Met de verzamelde kaarten kun je vervolgens decks maken om tegen andere het kaartspel te spelen. De game bevat oude kaartdesigns, maar ook volledig nieuwe waaronder speciale interactieve kaarten.