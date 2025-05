Dit is het titelscherm van Mario Kart World

Mario Kart World komt over een paar weken uit. Dat betekent dat Nintendo wat vrijgeviger wordt in het delen van informatie over de game. Zo hebben ze nu gedeeld hoe het home scherm van de game eruit ziet. De beelden zijn in de tweet hieronder te bekijken.

Mario Kart World title screen.



Pressing L+R pulls up the menu, but then if you select free roam, you seamlessly start playing wherever you are on the title screen! pic.twitter.com/zna6NJW2QE — Stealth (@Stealth40k) May 23, 2025

Zoals je ziet krijg je in het menu al direct een goede indruk van de open wereld actie. Naast het home scherm zien we ook het daaropvolgende menu waar je kunt kiezen tussen de verschillende spel-modi.

Found it



Low quality but you get the idea



Supposedly you’ll load into the game with whatever vehicle and last character you chose pic.twitter.com/GvXJDIGhvn — Neronic (@Guent001) May 22, 2025

Deze beelden kwamen voor in een recente Nintendo Treehouse over de game. Ze zijn helaas van lage kwaliteit, waardoor het moeilijk is om vast te leggen wat de opties precies zijn. Maar als ik de wazige tekst goed lees dan staan daar: single player, multiplayer, online play en wireless play. Dat zou betekenen dat het menu van Mario Kart World, in eerste instantie, dezelfde hoofd modi bevat als Mario Kart 8 Deluxe.

Mario kart World biedt zoals je ziet een erg mooi sfeervol titelscherm. Een scherm waar we de komende jaren waarschijnlijk nog honderden keren naar zullen kijken. Over een paar weken kunnen we dan eindelijk met de game aan de slag. Scheur jij dan ook met ons mee over de finish? Laat het weten in de reacties!