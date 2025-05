Krijg hier een goede indruk van de missies in Mario Kart World

Het regent de laatste tijd Mario Kart nieuws. Eerder vandaag vermelden we al hoe het titelscherm eruit komt te zien, maar hiernaast zijn er de afgelopen week ook meerdere clipjes gedeeld van de open wereld missies in Mario Kart World. De clipjes zijn door Nintendo gedeeld in hun Nintendo Today! app. We hebben de inmiddels getoonde missies even kort samengevat in dit artikel.

Allereerst zien we hier een snowboard missie, waarin Shy Guy op tijd door verschillende poorten moet racen. Tijdens de race horen we op de achtergrond een remix van DK’s Summit uit Mario Kart Wii.

📰 [Mario Kart™ World] P Switch Mission #3 (fixed video)View this content in the Nintendo Today! app: 🔗 today.oatmealdome.me — TodayNews (@today.oatmealdome.me) 2025-05-25T15:27:25.0294694Z

Vervolgens zien we een andere tijd challenge waarin je door ringen moet rijden. In deze missie zien we hoe Toadette de nieuwe wallride mechanic moet gebruiken om over een ijsravijn te racen.

Nintendo revealed a new mission in Mario Kart World



Name: Perform a bold escape through the ice-cream ravine!



This one is a "go through the rings in time" sort of challenge. pic.twitter.com/Wwv9jn0oHF — Stealth (@Stealth40k) May 23, 2025

Het gaat gelukkig niet alleen maar om ring challenges in Mario kart World. Zo is er aan het begin van deze week ook nog een missie gedeeld waarin de speler tussen hordes koeien door moet rijden om bij de finish te komen.

Nintendo confirmed missions will be quite varied with this new video they shared.



It won't be only "Collect the coins" or "Drive through rings"



Mission Name: Moove through the herd of cows pic.twitter.com/vbw2hkhKrD — Stealth (@Stealth40k) May 21, 2025

Als we een conclusie kunnen trekken uit al deze challenges dan kunnen we wel stellen dat de game op basis van deze beelden veel tijd challenges bevat. Gelukkig is er binnen die tijd challenges meer dan genoeg variatie te vinden op het gebied van parkoersobstakels omgevingen en karakters.

Mario Kart World komt over twee weken op 5 juni al uit met de launch van de Switch 2. Het duurt dus niet lang meer voor we zelf door de kleurrijke open wereld kunnen scheuren. Mocht je nog niet overtuigd zijn van de open wereld content hou dan de Nintendo Today! app de komende tijd goed in de gaten. Nintendo zal hier de komende weken ongetwijfeld nog meer over de game delen.

Ga jij op 5 juni met Mario Kart World aan de slag? Laat het weten in de reacties!