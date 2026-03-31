Update 1.6.0 is uit voor Mario Kart World – voegt Bob-omb Blast-modus toe

Begin maart ging het gerucht dat ter gelegenheid van MAR10 Day een nieuwe Battle Mode aan Mario Kart World zou worden toegevoegd. Er zou een grote content-update aanstaande zijn, en dat bleek te kloppen! Update 1.6.0 is nu beschikbaar en die voegt de battle modus toe. Nintendo laat op X weten: Gebruik Bob-ombs om de ballonnen van je rivalen kapot te prikken en punten te verzamelen. Scoor de meeste punten om te winnen in deze terugkerende gevechtsmodus!:

Bob-omb Blast has come to #MarioKartWorld on #NintendoSwitch2! Use nothing but Bob-ombs to burst the balloons of your rivals, racking up points along the way. Score the most points to win in this returning battle mode! pic.twitter.com/HF5q9pvCOh — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 31, 2026

Hiermee komt het aantal battle spel-modi van Mario Kart World op drie: Balloon Battle, Coin Runners Battle en nu dus ook de Bob-omb Blast modus. De update bevat naast de Bob-omb Blast verder vooral aanpassingen in onder andere de prestatie van de Bullet Bill en boemerang en bug fixes om de algehele spelervaring te verbeteren. De volledige patch notes van update 1.6.0 zijn hier te lezen op de support pagina van Nintendo. Wanneer het nieuws ook op de Nederlandse Nintendo-site te lezen is, voegen we die link uiteraard ook aan dit bericht toe.

