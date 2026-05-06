Battle mee op 8 mei tijdens onze livestream

Recent kwam er een update voor Mario Kart World uit met een nieuwe modus in Battle Mode: Bomb-omb Blast. Daarom houden we deze livestream een Mario Kart World-toernooi waarin we gaan battlen. Hoe je meedoet, lees je hieronder! Mocht je alleen naar de stream willen kijken, dan kan je ons op ons Twitch-kanaal volgen. Glenn zal de stream aan elkaar praten en het geheel van commentaar voorzien.

Het toernooi start vrijdag 8 mei 2026 vanaf 20.00 uur. Mario Kart World is alleen op de Nintendo Switch 2 speelbaar. Naast de game en een apparaat om op te spelen heb je ook een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Als het bijna tijd is ga je in de game naar ‘Online’, vervolgens kies je ‘Racen met vrienden’ en als laatste ‘Zoeken op kamer ID’. De code die je daar moet invoeren wordt tijdens de stream gedeeld!

Elke maand wordt er in de livestream gestreden om de Wisseltrofee. De nummers één, twee en drie van het toernooi krijgen elk voor een maand lang een speciale Discord-rol met een bijpassend kleurtje. Om die rol te ontvangen zal je lid moeten zijn van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link. Bovendien kan je op de server in het kanaal #event-kalender doorgeven dat jij met de livestream meedoet.

Doe jij vrijdag mee met battlen? Laat het ons weten in de reacties!