Codemasters overweegt om F1-games op Switch 2 uit te brengen

Het is allang geen geheim meer dat de specificaties van de Switch 2 aanzienlijk indrukwekkender zijn dan die van zijn voorganger. En dat trekt de aandacht van diverse studio’s en ontwikkelaars. Zo ook Codemasters, de naam achter de langlopende F1-gamereeks. Betekent dat dat we op termijn achter het stuur van een Formule 1-bolide kunnen kruipen met onze nieuwe consoles? Laten we het niet uitsluiten!

We zagen het natuurlijk al in de Nintendo Direct: er komen een paar joekels van games naar de Nintendo Switch 2. Denk aan Cyberpunk 2077, Elden Ring, en de zelfs een FromSoftware exclusive in de vorm van The Duskbloods. Deze nieuwe console heeft een stuk meer in zijn mars dan de originele Switch. En dat biedt mogelijkheden. In een recent gesprek met Traxion geeft Codemasters aan dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om de F1-games op de Switch 2 uit te brengen. Concrete plannen zijn er op dit moment niet, maar er worden wel degelijk interne gesprekken gevoerd. Of de stap gezet gaat worden, hangt echter af van diverse factoren.

“We’ll certainly be having those conversations internally, but there’s nothing we can talk about at this point.”

Vanzelfsprekend gaat Codemasters eerst kijken hoe de Switch 2 de komende tijd gaat presteren. De vraag is of Nintendo’s nieuwe console een geschikt platform gaat zijn om Formule 1-games op uit te brengen. Daar komt nog bij dat er genoeg vraag moet zijn naar deze games op dit platform. Daar heeft de ontwikkelaar op dit moment nog twijfels bij. Racegames zijn er zeker op de Nintendo Switch, maar de F1-games zijn toch een beetje een categorie apart. Al moet er desondanks gezegd worden dat deze autosport de laatste jaren populairder is geworden (mede dankzij de Netflix-serie Drive To Survive).

Nu leggen we de vraag bij jou! Zou jij een Formule 1-game willen spelen op de Nintendo Switch 2? Laat het ons weten in de comments.