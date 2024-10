[Review] Garden Witch Life – Wacht op de update

Bijna twee weken geleden berichtten we al op Daily Nintendo dat Garden Witch Life vol met bugs zit. Het team achter de game bood zelfs zijn excuses aan en beloofde alle problemen snel op te gaan lossen. Inmiddels is de update op Steam verschenen, maar op de Nintendo Switch is deze in nog geen velden of wegen te bekennen. Wanneer deze wel komt is nog steeds onduidelijk en daarom volgt nu toch onze review. Helaas gaat het wel om versie 1.0.16.0af79ff3 (te vinden op het titelscherm van de game) en zal de game na de update veranderen.

Cozy farmgame

In Garden Witch Life speel je als de hoofdpersoon die je zelf naar wens kan creëren. Er zijn voldoende opties wat betreft uiterlijk, kleding en kleuren. Daardoor is het al leuk zat om eerst hier wat tijd mee door te brengen om een zo leuk mogelijk personage te maken. Vervolgens start het verhaal en krijg je wegens een samenloop van omstandigheden een huis toegewezen waar het nodige aan moet gebeuren. Zo is er om het huis heen nogal wat wildgroei aan planten en is het huis zelf ook niet moeders mooiste. Maar het voldoet aan de belangrijkste basisbehoefte. Zo is er een bed, een keuken en buiten een waterput. En dan start het leven op deze onbekende plek. In de dagen die volgen ga je op verkenning in de wereld. Ook praat je met wat bewoners en probeer je jouw plekje op te ruimen.

Met meerdere seizoenen verandert ook welke gewassen je kunt verbouwen, welke ingrediënten je kunt bemachtigen en meer. Het eerste jaar in de game zal je mogelijk bezig zijn met het ontdekken van hoe alles werkt en waar je dingen kunt bemachtigen. Haasten heeft dus weinig zin in deze game. Je zal echt je tijd moeten nemen. Daarnaast kan je dieren eten geven en ze aaien. Altijd schattig om een kikker tegen te komen en hem dan wat aandacht te geven.

Het had zo mooi kunnen zijn tot bugs roet in het eten gooien. Ik heb in mijn tijd met de game een deel niet kunnen ervaren, omdat ik telkens tegen bugs aanliep en op het laatst zelfs een quest had die ik niet kon voltooien. Op dit moment is het voor mij ook wachten op de update om de rest van de verhalen die de game te bieden heeft te ervaren. In de huidige versie is er zelfs een bug die ervoor zorgt dat je voortgang gereset wordt. Dat heeft te maken met de fatigue-meter. Nu kan ik een hele klaagzang gaan houden over de fatigue-meter en de bug, maar na de komende update zal deze geheel verdwijnen. De dagen eindigen in mijn beleving veel te snel, want als de fatigue-meter vol is is de dag om. Hoewel het nu dus nog een groot minpunt is, zal die er straks niet meer zijn. Dat maakt het lastig om een goed beeld van de game te krijgen, als er zo ontzettend veel veranderd gaat worden.

Een andere grote verandering die aanstaande is, is hoeveel bepaalde dingen kosten en hoeveel geld je verdient door spullen te verkopen. Nu gaat dat allemaal veel te traag met het verdienen van geld. Het voelt soms hinderlijk aan omdat je niet verder komt. Hopelijk voelt dat straks na de update allemaal wat beter aan. In onderstaande afbeelding kan je een andere fout zien. De grond ontbreekt, waardoor het er allemaal wat gek uitziet. Ook dit zal opgelost gaan worden.

Of het ooit wat wordt?

Ik vind het echt ontzettend jammer om te zien dat deze game zo geplaagd wordt door de bugs. De momenten dat ik speelde vermaakte ik me er wel mee. Het is lekker vrolijk en je kan zelf bepalen wat je doet. Maar of ze het ooit voor elkaar gaan krijgen dat de game zo goed als zonder bugs is? Ik ben bang dat dat nogal wat tijd gaat kosten. Naast de bugs kampt de game ook met een framerate die soms inzakt en een vrij wazig beeld. Er is gewoon veel te veel mis om dit snel te herstellen, maar ik hoop eerlijk gezegd dat het ze lukt. Dan ga ik alsnog deze game een eerlijke kans geven. Tot dan zal ik Garden Witch Life niet snel meer opstarten.