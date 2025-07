Dit zijn de eShop-hoogtepunten van juni!

Nintendo deelt maandelijks een video waarin de hoogtepunten uit de Nintendo Switch eShop voorbij komen. Inmiddels zitten we alweer in juli en is het de hoogste tijd om de hoogtepunten van afgelopen maand in een video te tonen. Juni was natuurlijk ook niet zomaar een maand, begin juni verscheen immers de Nintendo Switch 2. Een van de populaire launch-games is natuurlijk Mario Kart World, en deze titel mag dan ook niet ontbreken tussen de hoogtepunten.

Los van Mario Kart World komen er nog meer Nintendo Switch 2-titels voorbij in de video. Je kunt deze hieronder bekijken. Wat is jouw hoogtepunt van afgelopen maand?