Donkey Kong Bananza is gemaakt door het team achter Super Mario Odyssey

Het is alweer even geleden dat we wat hebben gehoord van het team achter Super Mario Odyssey. De game die in 2017 verscheen voor de originele Switch haalde enorme populariteit doordat het de 3D Mario formule weer wat opschudde. Met captures, grotere vrijheden en meer was het een geweldig avontuur. Wij gaven het toendertijd zelfs een 10.

Hoewel er al jaren geruchten zijn rondom een vervolg/opvolger bleef het erg stil en ook tijdens de Nintendo Switch 2 Nintendo Direct was er geen 3D Mario te bekennen. Wel kregen we Donkey Kong Bananza de eerste 3D Donkey Kong-game in meer dan 25 jaar. Hoewel er een vibe van het Odyssey team te merken was, hield Nintendo natuurlijk de kaken stijf op elkaar. Normaal zijn ze erg laat met de studio onthullen. Gelukkig mogen we jullie vandaag bekend maken dat Donkey Kong Bananza inderdaad gemaakt is door het team achter Super Mario Odyssey. Wat dat precies betekent voor de ontwikkeling van een 3D Mario is onbekend, maar Donkey Kong Bananza zal je wel een tijd zoet houden. Dit kun je ook in onze preview teruglezen.