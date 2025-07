Donkey kong Bananza kent manieren om motion sickness tegen te gaan

naar verluidt heeft een deel van het Nintendo publiek last van motion sickness tijdens het spelen van Donkey Kong Bananza. Gelukkig hebben de ontwikkelaars opties in de game gestopt die dit probleem kunnen verhelpen.

Er zijn om precies te zijn drie opties die kunnen helpen bij motion sickness. Allereerst kun je gyro aiming uitzetten en de camera gevoeligheid aanpassen. Hierdoor beweegt het beeld aanzienlijk minder snel. De grootste instelling die je kunt veranderen is: “camera vibration”, deze kun je helemaal uitzetten. Op moment dat je al deze instellingen uit of op laag hebt gezet zal dat al veel moeten helpen tijdens het spelen van Donkey Kong Bananza. Wanneer je in de instellingen zit kun je eventueel ook nog de gevoeligheid van de HD-rumble in de Joy-Con’s of de knoppen aanpassen. Mocht je hier problemen aan ondervinden.

Hoewel er maar een kleine groep is die last heeft van motion sickness is het altijd fijn om te weten dat een game accesibility-opties heeft die deze problemen kunnen verhelpen. Mocht jij onderdeel uitmaken van deze groep dan hoop ik dat dit artikel jou heeft geholpen.

Geniet jij momenteel volop van Donkey Kong Bananza? Laat het ons weten in de reacties!