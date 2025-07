Miyamoto playtestte Donkey Kong Bananza door alles te slopen

In het jaar 2017 gaf Miyamoto aan dat hij The Legend of Zelda: Breath of the Wild playtestte door verschillende bomen van boven naar beneden te beklimmen. In een nieuw interview met The Guardian heeft Donkey Kong Bananza producer Kenta Motokura nu aangegeven hoe Miyamoto het testen van Donkey Kong Bananza heeft aangepakt. Miyamoto manier van testen bestond simpel uit alles kapot meppen en graven in plaats van de dingen doen die de game van hem vroeg. Oftewel Miyamoto speelde de game op de manier waarop die eigenlijk is bedoeld. Metokura gaf aan dat Miyamoto de game regelmatig checkte tijdens de ontwikkeling. Hieronder lees je een quote uit het interview:

“Instead of progressing through the game, he just stuck to one point, smashing and digging around a lot. It was a good thing to see him playing that way … it proved that there are a lot of things that players could potentially be curious about in the game.”

Door Miyamoto zo obsessief bezig te zien op één plek wisten de ontwikkelaars dat ze met de spelprincipes van Bananza goud in handen hadden. Maar met de vrijheid die Donkey Kong Bananza biedt en de enorme hoeveelheid details die je kunt slopen kan het een grote uitdaging zijn om alle sloop gameplay goed werkend te krijgen. In hetzelfde interview ging de regisseur van de game Kazuya Takahashi nog dieper in op de sloop gameplay:

“Voor dit soort spel, waarin je alles kunt vernietigen, bestond er geen precedent… Dus in die zin hebben we met verschillende dingen geworsteld. Het ontwikkelen van de levels was behoorlijk uitdagend. Voor elk level wilden we er zeker van zijn dat het ook leuk zou zijn, zelfs zonder dat vernietigingselement.”

Zoals je kunt lezen is het ontwikkelingsproces van Donkey Kong Bananza erg nuttig geweest voor de ontwikkeling.