DRIVE Rally krijgt nieuwe gameplaytrailer

Ga terug naar de jaren 90 in deze arcade geïnspireerde racer!

#DRIVE Rally is een door arcade geïnspireerde retro racer die in 2025 op de Switch zal verschijnen. Het komt van hetzelfde team als de ‘endless driving game’ #DRIVE, en ontwikkelaar Pixel Perfect Dude heeft nu een gameplaytrailer online gezet. Het gaat nog even duren voordat we met de titel aan de slag kunnen, maar we kunnen hem wel alvast even bekijken! Dat doe je hieronder.

#DRIVE Rally is niet alleen een dosis nostalgie, het is een rally-driving race ervaring die zich afspeelt in de gouden race era: de jaren 90. Ervaar Rally Racing samen met gepassioneerde co-drivers die reageren op jouw rijgedrag: zowel positief als negatief! Ervaar meer dan 400 kilometer aan verschillende landschappen, van de groene wouden in Holzberg, Duitsland, tot de kronkelende wegen in het Amerikaanse zuidwesten. Met 36 verschillende auto’s, drie unieke classes en een heleboel customization opties vind je zeker een auto die bij jou past.