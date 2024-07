In Japan heeft Luigi’s Mansion 2 HD een goede release

In Japan gaat het goed met de verkopen van Luigi's Mansion 2 HD

Er zijn nieuwe verkoopcijfers uit Japan over Luigi’s Mansion 2 HD. Benieuwd naar het lijstje? Kijk dan snel verder.

Goede start voor Nintendo’s nieuwste game

De game met Luigi in de hoofdrol heeft Nintendo geen windeieren gelegd. Vrijwel iedere game met één van de broers als titel gaat als een warm broodje over de toonbank. Zo ook Luigi’s Mansion 2 HD. In Japan is de game deze week al 88.425 keer verkocht. Daarmee schiet hij direct naar de nummer 1 positie. Benieuwd naar welke games er nog meer in de lijst staan?

Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo) – 88,425 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, – 8,977 (7,815,790) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 7,473 (5,884,212) Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition (FromSoftware) – 6,993 (31,005) Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo) – 6,457 (193,142) Minecraft (Microsoft) – 5,037 (3,554,008) Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) – 4,438 (994,862) Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami) – 4,367 (1,076,481) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) – 3,807 (1,877,772) Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) – 3,679 (5,532,620)

Zoals je ziet domineert Nintendo vrijwel de gehele top 10, echter zien we ook games als Elden Ring en Minecraft die het nog steeds goed doen. Met Luigi’s Mansion 2 HD lijkt Nintendo voorlopig bovenaan te staan in deze lijst.

Naast de softwareverkopen is de Nintendo Switch overigens als console ook nog steeds in trek. Zo verkocht het Nintendo Switch OLED-model ongeveer 5000 exemplaren meer deze week dan de PlayStation 5.