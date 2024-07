Componist Metroid, Tetris en Earthbound brengt nieuw album uit met demo muziek

Muziek fans opgelet!

In 2021 bracht legendarische componist Hirokazu “Hip” Tanaka, bekend van o.a. de muziek voor Metroid, Kid Icarus en Earthbound, een “Lost Tapes” album uit. Hierop stonden nooit eerder gehoorde samples van privé demo tapes die hij had gemaakt in de jaren 80 en 90. Voor muziek fans is er nu goed nieuws, want het lijkt alsof daar een vervolg op komt.

Platenmaatschappij Super Fuji Discs heeft namelijk aangekondigd dat er een nieuwe lading van deze demo tracks onderweg is. Het album heet “More Lost Tapes” en staat gepland voor release in augustus. Dit album bevat wederom 50 nummers uit de verzameling onuitgegeven muziek demo’s die hij heeft gemaakt tussen 1981 en 2010. Het bevat dus veel instrumentale demo’s en outtakes voor veel series waarvoor hij werkte, waaronder een pre-release track voor de Pokémon anime.

Benieuwd naar de muziek die je op dit album zult vinden? Gelukkig is er een trailer voor het album uitgebracht. Deze kun je hieronder bekij-uh… beluisteren. Daaronder vind je de volledige track-list.

CD-1

1. Echoes of Unspoken Love Demo (1980s)

2. ナイト (TX81Z) Demo Type-A

3. ナイト (TX81Z) Demo Type-B

4. More Deep Demo (1980s)

5. Reggae Rhythm Demo (1980s)

6. Improvised Song “Love Song With No Lyrics ” (1981)

7. Walking in the Sun

8. Challengers of the Cosmos

9. Sad Harp Demo

10. Song 4 ESP Demo (1989)

11. Pigeon From M82

12. Drifting Stars

13. Shifting Cosmos Dub

14. Inorganic Combat Music

15. Warriors of the Universe

16. プール Demo (1980s)

17. 大樹となかまたち Demo (1999)

18. みんなの体操 Demo

19. 風といっしょに Aメロ Demo (1996)

20. ポケモン・オープニング・テーマ Demo Type-C (1998)

21. ニャースのうた Demo (1997)

22. ピカピカまっさいチュウ Demo (1998)

23. ポケモン・オープニング・テーマ Demo Type-B (1996)

24. ロケット団 Instrumental Demo

25. Improvised Song “Loving U” (2005)

CD-2

1. OK Instrumental Demo (1999)

2. なつやすみファンクラブ First Demo (1998)

3. Demo Song by sc-8850 #6 (2000)

4. Demo Song by sc-8850 #5 (2000)

5. Long Time Ago Demo

6. Improvised Song “To You” (2005)

7. かくれんぼ Demo (2001)

8. Song Pop A Demo (1998)

9. おどるポケモン秘密基地 候補曲 Demo (2003)

10. Song Reggae Demo (1998)

11. ポケモン・オープニング・テーマ Demo (2004)

12. 冒険のはじまりだ!Demo (2003)

13. Improvised Song “Summer Night” (2005)

14. ちゃいリアンのセレナーデ Demo (2001)

15. ファンタ爺さん Melody Demo (2004)

16. とのさまガエル Track Demo (2004)

17. 名前さえあればいい Demo

18. チャレンジャー First Demo (2004)

19. あまのがわ Demo

20. 同姓同名ガンボ Demo

21. Song Momo Demo (1998)

22. ポケモン・オープニング・テーマ Demo Type-B (2010)

23. ベストウィッシュ First Demo (2010)

24. わたしはじてんしゃです Demo

25. Song Pop B Demo (1998)