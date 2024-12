Dungeons of Dreadrock 2 krijgt launchtrailer

Dungeons of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret is sinds enkele dagen verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en inmiddels heeft de game ook een bijbehorende launchtrailer gekregen. In deze 2D top-down dungeon crawler los je puzzels op en vecht je een weg door de oude grotten van de Dreadrock-berg. Als lid van de Orde van de Vlam begin je aan een heilige zoektocht om de Kroon van Wijsheid te vinden. Gaandeweg het avontuur kom je beetje bij beetje achter de waarheid van de krachten van de Dode Koning en kies je jouw bestemming. Blijf je trouw aan de vlam, of smeed je je eigen pad?

Dungeons of Dreadrock 2 is nu verkrijgbaar voor 14,99 euro in de eShop. Heeft de trailer jou al weten te overtuigen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!