[Preview] GameCube speelt goed weg op Switch 2

Tijdens de Switch 2 première in Parijs kon ik ook aan de slag gaan met een aanstaande toevoeging aan Nintendo Switch Online + Expansion Pass. Op de dag van de release van Switch 2 kunnen we aan de slag gaan met GameCube spellen. In onze beperkte tijd wisten we twee spellen kort te proberen. Zo heb ik een time trial in F-Zero GX en een paar rondes in Soulcalibur II gespeeld. Helaas was er te weinig tijd om Wind Waker en Super Mario Strikers ook op te pakken.

F-Zero GX ziet er bijna niet verouderd uit

Toen F-Zero GX verscheen was ik bijna zeven jaar oud en kwamen de games die ik speelde niet voorbij Smash, Mario Kart, Super Mario en Pokémon. F-Zero 99 was de eerste keer dat ik echt met F-Zero in aanraking kwam en hoewel het beviel, heb ik het nooit echt veel gespeeld. Toen ik kon kiezen welke spellen ik wilde spelen op de GameCube was dit dan ook een makkelijke eerste keuze. Ik had hem nooit gespeeld nog.

Het spel start in principe op in een smal schermpje, maar heeft als één van de weinige games ondersteuning voor widescreen. Wat mij opviel, is hoe goed de resolutie verhoogt is. Als je nu een GameCube aansluit en de game zou opstarten op een moderne TV ga je echt geen fatsoenlijk beeld meer krijgen. Dat is nu echt wel anders. Het is zeker niet zo mooi als een remaster van een game, maar F-Zero GX ziet er goed uit en lijkt niet heel gedateerd.

Qua besturing voelt de game ook erg soepel aan, ik kon spelen met de nieuwe draadloze GameCube controller die los verkrijgbaar gaat zijn. Helaas zat deze ter beveiliging wel met een kabel vast, dus hoe goed die draadloos reageert, kon ik niet testen. De controller voelde erg goed aan, nu is dat ook niet echt onlogisch, aangezien de controller nu een vijfde generatie ondersteunt gaat worden. De game reageerde snel en goed op input en voelde ook hier helemaal niet verouderd aan. Zeker met eerdere issues zoals met Ocarina of Time was ik hier wel een beetje bang voor.

Soulcalibur II blijft een uitstekende fighting game

De tweede game die ik speelde was Soulcalibur II en ook hier was ik verbaasd over hoe scherp het spel er uit zag zonder dat het een daadwerkelijke remaster is. Ik vermoed dat de tech van Nvidia hier een hand in heeft gehad. Het is in elk geval een perfect voorbeeld om de AI upscaling op te gebruiken. Daarnaast is het voor een game als Soulcalibur belangrijk dat de game vloeiend loopt en goed reageert op input.

Voor zover ik kon merken in de twee potjes (waar ik natuurlijk met Link speelde) is er geen vertraging op de input en speelt de game praktisch net zo goed als een moderne fighter. Het is zeker wel even wennen hoe de combo’s werken en wat iedere aanval is, want hier kon ik natuurlijk ook niet even op mijn gemak naar kijken.

Ook voor deze game blijft de GameCube controller een geweldige controller om te gebruiken. Hij ligt fijn in de hand en iedere knop die nodig is, werkt perfect. Zeker dankzij de D-Pad, aangezien die voor movement veel fijner werkt dan een stick.